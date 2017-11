Premier Rutte ontvangt premiers België en Luxemburg voor Benelux Top

Volgende week woensdag ontvangt premier Rutte premier Bettel van Luxemburg en premier Michel van België voor de Benelux Top. Het is de 5e keer dat de top wordt gehouden, ditmaal onder voorzitterschap van Nederland. Duurzaamheid en innovatie zijn de centrale thema’s van de bijeenkomst.

Catshuis

In het Catshuis spreken de premiers over de onderlinge samenwerking tussen de Benelux-landen op grensoverschrijdende onderwerpen, zoals versterking van de interne markt, transport en veiligheid.

Transitie duurzame energie

Het aansluitende werkdiner vindt plaats in het Gemeentemuseum in Den Haag en staat in het teken van de transitie naar duurzame energie. Ook minister Zijlstra van Buitenlandse Zaken, minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat en de Belgische minister Marghem van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling zijn daarbij aanwezig.