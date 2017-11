Beschoten man in Tiel spoorloos, politie start onderzoek

In Tiel is de politie een onderzoek gestart naar een schietincident dat woensdagmiddag plaatsvond aan de Eduard Pielsstraat.

'Een man uit Tiel is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het incident. Het is nog onduidelijk wie en waar het slachtoffer is', zo laat de politie woensdagavond weten.

Melding

Rond 16.15 uur kreeg de politie de melding van een mogelijk schietincident aan de Eduard Pielsstraat. Volgens meerdere getuigen zou iemand zijn beschoten en zouden de daders vervolgens in een auto er vandoor zijn gegaan. Het vermoedelijke slachtoffer zou te voet zijn vertrokken. Op de plek van het incident heeft de politie sporen gevonden waaruit duidelijk werd dat er daadwerkelijk is geschoten. Er is direct een onderzoek gestart.

Getuigen

Getuigen konden een goede beschrijving geven van de auto die zou zijn weggereden. Hier werd door diverse eenheden naar uit gekeken. Een helikopter bracht de situatie in kaart. Uiteindelijk werd het voertuig aangetroffen aan ’t Achterveld in Tiel. In een woning in diezelfde straat hield de politie de man uit Tiel aan. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het incident. Het voertuig is in beslag genomen voor onderzoek en is weggetakeld.

De politie gaat verder met het onderzoek naar het incident en is nog op zoek naar het mogelijke slachtoffer. Mensen die informatie hebben over het incident maar die nog niet met de politie hebben gesproken, worden verzocht te bellen met 0900 8844.