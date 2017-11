Man richt voor ruim 4 ton schade aan met graffiti op treinen

Haarlem

Op vrijdag 28 juli 2017 brengt een onbekende man met een zuurstift graffiti aan tegen de binnenkant van het portaal in een trein op het rangeerterrein in Haarlem. De man gebruikte de letters WAL als ‘handtekening’.

Letters 'WAL'

Vanaf de zomer zijn in de regio Noord-Holland meerdere treinen, ook aan de buitenkant, met graffiti beklad. Ook hier zijn steeds de letter WAL gebruikt. Het gaat om een blanke man van ongeveer 30 tot 35 jaar oud en zo’n 1.80 lang.

Zilverkleurig horloge

Hij heeft donker haar en normaal postuur. Hij droeg een zwarte jas, blauwe broek en grijskleurige handschoenen. Zwarte schoenen met witte zolen en een zilverkleurig horloge met metalen band om de linker pols.

Vragen

Herkent u de verdachte of heeft u informatie over deze vernielingen?De politie komt graag met u in contact via 0900-8844. Belt u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.