Viertal meldt zich na homogerelateerd geweld tegen 45-jarige Tilburger

Woensdagmiddag hebben zich bij de politie vier mannen gemeld naar aanleiding van de mishandeling van een 45-jarige Tilburger in de nacht van zaterdag 5 op zondag 6 augustus 2017 op het Stadhuisplein nabij de Heuvelstraat. Dit heeft de politie woensdag bekendgemaakt.

Beelden daders

Beelden van de daders werden eerder deze week uitgezonden in het opsporingsprogramma Bureau Brabant. Het viertal is met toestemming van de officier van justitie aangehouden en vastgezet. Het gaat om een 19-jarige Oisterwijker en drie 20-jarige mannen uit Haaren.

Zware mishandeling na uitgaan

Een 45-jarige Tilburger werd de nacht van zaterdag 5 op zondag 6 augustus 2017 omstreeks 04.30 uur op het Stadhuisplein nabij de Heuvelstraat na het stappen door een groep van vier jongens achtervolgd en uitgescholden voor homo.

In elkaar geslagen

Hij kwam ten val en werd daarna door het viertal in elkaar geslagen en in het gezicht getrapt. Hij liep flinke kneuzingen en schaafwonden op. In de uitzending van Bureau Brabant vertelde het slachtoffer dat hij wellicht blijvend letsel heeft aan zijn rechterschouder.

In het programma liet de Tilburgse politie camerabeelden zien van de daders tijdens de achtervolging en na de mishandeling. Getuigen en mensen die de vechtersbazen herkenden werden opgeroepen om te reageren. Er kwamen acht tips binnen onder meer via Meld Misdaad Anoniem. Daarbij werden namen genoemd, ook van één of meer personen die zich nu gemeld hebben. De recherche zet het onderzoek voort.