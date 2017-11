Gemeente Rotterdam gaat agressieve honden aanpakken

Naar schatting worden per jaar 150.000 Nederlanders gebeten. Daarom neemt de gemeente maatregelen, waaronder een meldpunt voor overlast door gevaarlijke honden.

Tot nu toe krijgt Rotterdam agressieve honden pas in het vizier nadat de hond een mens of dier gebeten heeft en daarvan aangifte gedaan is. De gemeente wil dat mensen eerder gevaarlijke honden melden. Zo kunnen we met elkaar voorkomen dat mensen of dieren (ernstig) verwond raken.

Muilkorfgebod

Er zijn acht stadswachten in opleiding om meldingen over agressieve honden in Rotterdam te onderzoeken. De burgemeester kan op basis van hun bevindingen een muilkorfgebod opleggen.

Lijst van hoog-risicohonden

De Raad voor de Dieraangelegenheden heeft een lijst met de 21 gevaarlijkste hondenvastgesteld. De lijst moet nog wel officieel worden vastgesteld. De Rotterdamse Gebiedscommissies kunnen dan gebieden aanwijzen waar deze honden niet mogen komen. Denk hierbij aan winkelstraten, plekken waar veel kinderen komen en losloopzones voor honden.

Landelijk registeren

Om een duidelijker beeld van de aantallen (bijna) bijtincidenten te krijgen, registreert Rotterdam voortaan alle meldingen van gevaarlijke honden. Ook delen we deze meldingen met de politie en andersom delen zij meldingen met ons,