Twee tandartspraktijken op last van Inspectie gesloten

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft twee tandartspraktijken in Drenthe met onmiddellijke ingang gesloten. Het gaat om Sensodent B.V. in Emmen en tandartspraktijk J. Vissi Hoogeveen B.V. in Hoogeveen.