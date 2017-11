Rechtbank veroordeelt man (41) tot 3 jaar celstraf voor koken voor IS

Koken en aanleggen telefoonlijnen

De man heeft tijdens zijn verblijf in IS-gebied enige maanden gekookt voor gewonde strijders die terugkwamen van het front. Ook heeft hij telefoonlijnen bij mensen thuis aangelegd. Hij verdiende met zijn werkzaamheden zo’n 50 dollar per maand.

Niet gelukkig

De man had aan zijn familie aangegeven dat hij niet gelukkig was is Nederland. De rechtbank rekende de man het koken voor IS zwaar aan. Evenals het OM is de rechtbank van mening dat de man met zijn werkzaamheden IS heeft ondersteund.