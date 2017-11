Man (31) krijgt 4 jaar celstraf om voorbereiden terreuraanslag

Gewapende jihadstrijd

De rechtbank acht bewezen dat de man schuldig is aan het actief zoeken naar, verschaffen en voorhanden hebben van informatie over het radicale, extremistische gedachtengoed van de gewapende jihadstrijd. Het gaat hierbij om het gedachtengoed van terroristische organisaties als Islamitische Staat (IS), met alle daarbij behorende gewelddadige gruwelijkheden.

Automatisch vuurwapen

De verdachte had daarnaast een automatisch vuurwapen met bijbehorende munitie en een zeer grote hoeveelheid zwaar vuurwerk in zijn bezit. Op zijn computer is een instructie aangetroffen voor het maken van bommen en bomgordels. Op grond van die combinatie van feiten concludeert de rechtbank dat de verdachte van plan was om een aanslag te plegen.

Daarbij zou een aanzienlijk aantal slachtoffers te betreuren zijn geweest. Ook leidt de rechtbank uit de inhoud van een gesprek tussen de verdachte en twee onbekende personen af dat hij op zoek was naar een doel voor een aanslag. Dankzij tijdig ingrijpen door politie en justitie heeft de man zijn plannen niet kunnen uitvoeren.

Ernstige feiten

De verdachte heeft bijgedragen aan het internationale terrorisme, waarmee hij de Nederlandse bevolking angst heeft willen aanjagen. Die angst is - gelet op de vele aanslagen in de ons omringende landen - niet onterecht. Gezien de ernst van de feiten legt de rechtbank een gevangenisstraf van vier jaar op met aftrek van de tijd die de verdachte in voorlopige hechtenis heeft doorgebracht.