Man in Schaijk aangehouden voor maken en bezit kinderporno

De man wordt er van verdacht kinderporno in zijn bezit te hebben en daarnaast zelf beeldmateriaal te hebben gemaakt van minderjarigen in de tienerleeftijd. In de woning van de verdachte hebben eerder al zoekingen plaatsgevonden waarbij gegevensdragers in beslag zijn genomen. Op deze gegevensdragers is belastend materiaal aangetroffen.

De slachtoffers zijn bij de politie bekend en benaderd door de politie. Voor hen wordt hulpverlening geregeld. De verdachte is ingesloten voor verder onderzoek.