Confrontatie op treinstation na oproep op social media, politie houdt twee personen aan

Donderdag is het lange tijd onrustig geweest in het centrum van Schiedam.

Volgens de politie hadden twee vrouwen via social media aangegeven te gaan vechten nabij het station Schiedam Centrum. Na enige tijd kwamen ruim 100 jongeren samen nabij het treinstation. De politie laat weten dat de twee vrouwen niet meer zijn aangetroffen. Het is onduidelijk of ze daadwerkelijk wilde gaan vechten. De politie was snel in grote getalen aanwezig om de groep uiteen te drijven. Toen het te rumoerig werd, riep de politie de jongeren op weg te gaan, waaraan de meesten gehoor gaven.

Toch moest de politie een man en een vrouw aanhouden voor het verstoren van de openbare orde en het afsteken van vuurwerk.