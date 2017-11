Dode woning Delft kwam niet door gasexplosie

De politie is een onderzoek gestart naar de doodsoorzaak van een 36- jarige Delftenaar die afgelopen woensdagochtend om 10.00 uur om het leven is gekomen in een leegstaande woning aan de Van Schuijlenburchstraat in Delft. Dit heeft de politie vrijdag laten weten.