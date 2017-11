Celstraf van 9 jaar en tbs geëist voor doodsteken vrouw Utrecht

Tegen de 31-jarige man, die ervan verdacht wordt op 28 februari dit jaar een voor hem volstrekt onbekende 41-jarige vrouw te hebben doodgestoken op de Croeselaan in Utrecht, heeft het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag voor de rechtbank in Utrecht negen jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging geëist. Dit heeft het OM vrijdag bekendgemaakt.

Drukke ochtendspits

Het misdrijf vond plaats in de ochtendspits op een drukke oversteekplaats vlak voor het hoofdkantoor van de Rabobank, waar het slachtoffer ook werkte. Op de bewuste morgen kwam de verdachte het slachtoffer dat naar haar werk liep tegemoet. Bij het passeren stak hij haar zonder iets te zeggen in de buikstreek en vervolgde daarna zijn weg.

Slachtoffer overleden

Omdat attente getuigen van het incident de verdachte direct volgden, kon de man snel worden aangehouden. Omstanders en hulpdiensten hebben ter plekke eerste hulp verleend aan het slachtoffer. Zij overleed echter later op de dag in het ziekenhuis.

Slachtoffer en dader kenden elkaar niet

Uit het uitgebreide politieonderzoek is niet gebleken dat de verdachte, een 31-jarige man uit Polen, en het slachtoffer elkaar kenden. De verdachte is een man die al langere tijd psychiatrische problemen heeft. Hij heeft uitgesproken opvattingen over een aantal maatschappelijke thema’s.

Van een verband tussen deze opvattingen en het misdrijf is echter niets gebleken. Het Openbaar Ministerie gaat er vanuit dat de verdachte het slachtoffer willekeurig heeft uitgekozen en heeft geen aanwijzingen die er op duiden dat hij zijn daad heeft voorbereid. De verdachte is daarom doodslag ten laste gelegd.

Psychiatrische kliniek in Polen

In 2013 is de verdachte in Polen veroordeeld voor poging tot doodslag. Hiervoor heeft hij tot januari 2016 in een psychiatrische kliniek in Polen gezeten. Na die tijd begon hij aan een rondreis door verschillende Europese landen. In november en december 2016 verbleef hij op verschillende plekken in Gelderland en Overijssel. Eind februari nam hij zijn intrek in een hotel in Utrecht.

'Horrorscenario'

Het leed dat de verdachte heeft veroorzaakt is enorm. 'Een liefhebbende moeder die haar gezin op nummer één zette en er altijd voor ze was, komt nooit meer thuis', aldus de officier van justitie. Behalve bij de nabestaanden heeft het misdrijf ook in een veel bredere kring tot onrust geleid. 'Het is een horrorscenario zoals het alleen in je nachtmerries voorkomt. In de drukke mensenstroom van station naar kantoor, wordt een vrouw uit het niets en zonder enige aanleiding doodgestoken. ‘Het had mij ook kunnen overkomen’, hebben veel mensen gedacht'.