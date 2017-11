Trein klapt bijna in stilstaande vrachtwagen op het spoor bij Weesp

De trein had ter hoogte van de Keverdijk bij Weesp een bijna aanrijding met een vrachtwagen die door nog onbekende oorzaak op de spoorwegovergang stond.

De machinist wist met adequaat ingrijpen een aanrijding te voorkomen. De trein was op enkele centimeters na van de vrachtwagen tot stilstand gekomen. Volgens een woordvoerder van de NS betrof het hier een met slagboom bewaakte spoorwegovergang. Een van de slagbomen was door de vrachtwagen kapot gereden.

De vrachtwagen met oplegger is inmiddels van het spoor. De machinist is door het incident zo geschrokken, dat hij de rit niet wilde en kon afmaken. Het wachten is nu op een andere machinist die de reizigers naar hun bestemming zal brengen. Naar verwachting zal de wissel nu plaatsvinden.