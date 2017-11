Politie stuit in Kaatsheuvel op twee doden en een drugslab

De politie is vrijdagmiddag rond 16.30 uur op twee doden gestuit die in de achtertuin van een woning aan het Prins Mauritsplein in Kaatsheuvel lagen. Dit heeft de politie vrijdagmiddag laten weten.

Mogelijk explosiegevaar, woningen ontruimd

'Er zijn in de achtertuin twee overleden personen aangetroffen en twee andere personen zijn met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis', aldus de politie vrijdagavond. De aard van de verwondingen zijn onbekend. Ook heeft de politie een drugslab ontdekt. Er is opgeschaald naar GRIP 1 in verband met mogelijk explosiegevaar. Uit voorzorg zijn zes nabijgelegen woningen ontruimd.De straten in de omgeving zijn afgesloten voor verkeer. Dit meldt de Veiligheidsregio Midden- en Westbrabant vrijdagavond

LFO-team ingeschakeld

Ook zijn de omliggende straten door de politie afgesloten voor het verkeer om de hulpverlening de ruimte te geven. Het special politieteam Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) is ook ingeschakeld.