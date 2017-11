Politie vraagt hulp in het Duits na dodelijk misdrijf Winterswijk

De politie heeft donderdag opnieuw om hulp gevraagd in het onderzoek naar de dood van een man in Winterswijk. 'De man werd afgelopen zondag slachtoffer van een ernstig misdrijf', zo heeft de politie laten weten.

Duitse taal

Via de tv-programma’s Opsporing Verzocht en Bureau GLD kwamen al 17 tips binnen. De politie heeft de oproep nu in het Duits herhaald. De auto die gezocht wordt, heeft namelijk een Duits kenteken. Bovendien wonen er in de grensstreek ook mensen die vooral Duits spreken.

Onrust op social media

Op social media werd de afgelopen dagen ook de vraag opgeworpen hoe veilig het is in Winterswijk. Op dit moment zijn er geen aanwijzingen in het onderzoek dat het in deze zaak om een willekeurig slachtoffer gaat. De politie kan daar niet verder op ingaan, omdat het om vertrouwelijke onderzoeksinformatie gaat.

Nederlandse oproep

NL: Het rechercheteam dat onderzoek doet naar de dood van een 58-jarige man uit Winterswijk, vraagt het publiek om hulp. Op zondagmiddag 29 oktober rond half twee ’s middags werd een man aan de Verlengde Morsestraat slachtoffer van een ernstig misdrijf. Hij raakte ernstig gewond en werd in het ziekenhuis opgenomen. Daar overleed het slachtoffer op maandagmiddag.

Duitse oproep

DE: Das Ermittlungsteam, das den Tod eines 58-jährigen Mannes aus Winterswijk ermittelt, bittet das Publikum um Hilfe. Am Sonntagnachmittag, den 29. Oktober, gegen 13:30 Uhr wurde ein Mann in der Verlengde Morsestraat Opfer eines schweren Verbrechens. Er wurde schlimm verletzt und wurde ins Krankenhaus aufgenommen. Dort starb das Opfer am Montagnachmittag.

Kijk voor meer info op de politiepagina