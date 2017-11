Leerkrachten gaan staken als het kabinet niet met meer geld voor basisonderwijs over de brug komt

Ze stellen de minister een ultimatum tot vijf december. De leraren, onderwijsbonden, schoolleiders en schoolbesturen zullen net zolang actie blijven voeren totdat de regering de gewenste 1,4 miljard euro toezegt voor betere salarissen en een verlaging van de werkdruk. Het nieuwe kabinet heeft basisschooldocenten 720 miljoen euro beloofd, maar daar nemen de leraren geen genoegen mee. Dit schrijven meerdere media vrijdag.

Aanvulling van 700 miljoen euro nodig

Minister Arie Slob krijgt nu een maand de tijd om met een aanvulling van 700 miljoen euro over de brug te komen en zo niet, dan volgen nieuwe acties in het onderwijs. Waarschijnlijk gaan een paar honderd leraren op woensdag 29 november met Slob in gesprek tijdens een zogenoemde meet up. Daarna gaat Slob op vijf december met de Tweede Kamer in debat over de onderwijsbegroting zoals die door het nieuwe kabinet is gemaakt. Tijdens dat debat moet het voor de onderwijssector duidelijk worden of de gevraagde extra miljoen er gaan komen. Anders zullen de leraren in het basisonderwijs op 12 december massaal het werk neerleggen. Mocht de staking niet het gewenste resultaat hebben, dan volgt van januari tot en met juni een kettingactie, waarbij steeds een andere regio de schooldeuren dicht houdt.