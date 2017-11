Ruim honderd gezinnen geen eten door vernielen voedselpakketten Voedselbank

Onverlaten hebben in de nacht van donderdag op vrijdag bij de Voedselbank Krimpenerwaard in Schoonhoven ingebroken en daar tientallen dozen met voedsel vernield.

Daardoor hebben nu 110 gezinnen in de Krimpenerwaard geen eten. Dit meldt Omroep West vrijdag. Bestuurslid Randa El Ayach vertelt aan de lokale omroep: 'Ik stond met de tranen in mijn ogen te kijken naar de ravage. Ik was gebeld door mijn moeder. Toen ik aankwam, was iedereen aan het huilen. Langzaam druppelden de andere vrijwilligers binnen. De een na de ander begon te huilen. Rond 10.00 uur kwam de cliënten. Ook zij begonnen te huilen.'

Eten kapot gegooid

Omdat de gezinnen die gebruik maken van de Voedselbank altijd op vrijdag hun pakket komen ophalen, hadden de vrijwilligers de voedselpakketten met lang houdbare spullen zoals bonen en pasta alvast klaargezet. Daar zouden dan op vrijdag de verse spullen zoals brood, fruit en zuivel bijgedaan worden. De inbrekers hebben echter de dozen met de lang houdbare spullen op de grond gesmeten en het eten kapot gegooid. Ook zijn er vloeistoffen over het voedsel heen gegoten. Omdat de voedselbank de voedselveiligheid niet meer kan garanderen, moet alles weggegooid worden.

Pallets met voorraad onbruikbaar

Randa El Ayachi tegen de omroep: 'De gezinnen konden alleen nog wat van de verse producten meenemen. Het is vreselijk. Ook de pallets met onze voorraad is onbruikbaar gemaakt. Het is dus nog de vraag of we komende week pakketten kunnen uitdelen aan de gezinnen.'