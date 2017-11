Gestolen auto gecrasht op de A20, bestuurder vlucht

Het voertuig is meerdere keren over de kop geslagen. De brandweer werd met spoed ter plaatse gestuurd voor een mogelijk beknelling. Hiervan bleek uiteindelijk geen sprake. De bestuurder is er na het ongeval vandoor gegaan. De bijrijder is gewond geraakt en overgebracht naar het ziekenhuis. De schade auto de auto is groot. Een takelwagen van de politie heeft de auto later meegenomen.