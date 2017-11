Barendrechter (33) zwaargewond na steekpartij Rotterdam

Een 33-man uit Barendrecht is in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 00.30 uur zwaargewond geraakt na een steekpartij in Rotterdam bij een café op de Spanjaardstraat. Dit meldt de politie zaterdag.

Vechtpartij

Uit verklaringen van een aantal omstanders bleek dat er vlak daarvoor een vechtpartij was geweest. Onduidelijk is echter wie de ‘steker’ is geweest. De politie is een onderzoek gestart naar de dader.

Op de vuist

Die nacht zouden voor het café een tiental personen met elkaar op de vuist zijn gegaan. De aanleiding voor de vechtpartij nog onbekend. Wel is duidelijk dat de 33-jarige Barendrechter het er slecht vanaf had gebracht en meerdere steekwonden had opgelopen.

Forensisch onderzoek

De man is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Politiemensen startten nog diezelfde nacht een onderzoek. Zo werd de plek waar de steek- en vechtpartij plaatsvond afgezet en kwamen forensische rechercheurs naar de Spanjaardstraat om sporen veilig te stellen.

Lichtgetinte man

Na het aantreffen van de gewonde man is er met verschillende getuigen gesproken. Onbekend is echter nog wie de man uit Barendrecht heeft verwond. Het zou gaan om een lichtgetinte man met donkere kleding. Weet je meer en heb je nog niet met de politie gesproken? Neem dan contact op via 0900-8844 of 0800-7000 (anoniem).