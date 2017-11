'Nepbrief' Rijksveiligheidsdienst is stunt om burgers wakker te schudden

Zaterdag ontvingen 20.000 Nederlanders per post een brief van de ‘Rijksveiligheidsdienst’. Hierin stond dat er een relay tussen je thuisnetwerk en het glasvezelnetwerk van je provider geplaatst moet worden om het grootschalig onderscheppen van communicatie door de geheime diensten eenvoudiger te maken.

BoF

'Dit is niet waar. De Rijksveiligheidsdienst bestaat niet. En er is geen installatie van een relay nodig om het grootschalig onderscheppen van communicatie van burgers mogelijk te maken. Want met de huidige techniek kan dit al lang. En met de nieuwe wet voor de geheime diensten is dit straks ook toegestaan', zo verklaart burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom (BoF) zaterdag met de ludieke actie om aandacht te vragen voor haar sleepwet-kieswijzer.

Raadgevend referendum

'Gelijktijdig met de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 mag je stemmen over de nieuwe wet voor de geheime diensten. Daarmee kan je een duidelijke boodschap meegeven aan het kabinet. Nu is het moment aan jou om te bepalen waar de grens ligt bij hoe de geheime diensten zich in onze maatschappij moeten gedragen en hoe we daar controle over houden', meldt BoF.

Stemwijzer

Om je hierbij te helpen heeft BoF een stemwijzer gemaakt. De stemwijzer bestaat uit vijf scenario’s van situaties die zich met de nieuwe wet voor kunnen doen. Ook vind je per scenario informatie over wat er nu precies in de nieuwe wet staat. Loop de vijf stappen door en ontdek waar jij de grens trekt.

'Vul de stemwijzer in en deel de stemwijzer met je vrienden en familie. Iedereen moet straks een keuze maken en laten we ervoor zorgen dat dit een geïnformeerde keuze is', aldus BoF.