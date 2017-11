Eén verdachte dodelijk schietincident Blerick vrijgelaten

De vrijdagmorgen op de Kerkstraat in Venlo aangehouden verdachte van de schietpartij in het Limburgse Blerick is in de loop van zaterdagmiddag in vrijheid gesteld. 'Het onderzoek naar het schietincident is nog in volle gang', zo laat de politie zaterdag weten.