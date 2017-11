Man (26) opgepakt voor zware mishandeling 17-jarig meisje

Mishandeling

De vrouw fietste die nacht bewuste nacht begin oktober van Doetinchem in de richting van Zelhem over het fietspad genaamd de Oude Spoorbaan. Kort na het kruispunt met het fietspad Heidehoekweg passeerde haar een man die haar van haar fiets schopte. Ze werd ernstig mishandeld door de man, waarna hij ervan door ging. De vrouw moest in het ziekenhuis aan haar verwondingen worden behandeld.

Onderzoek

De politie startte direct na het incident met een uitgebreid onderzoek. Dit onderzoek heeft vrijdagavond geleid tot de aanhouding van een 26-jarige man uit Doetinchem. Hij wordt verdacht van de mishandeling van de vrouw. De man is overgebracht naar het politiebureau voor verhoor en verder onderzoek.