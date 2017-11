Automobilist laat zwaargewonde voetganger liggen en rijdt door

Een 32-jarige voetganger raakte in de nacht van zaterdag op zondag zwaargewond in zijn woonplaats. Hij stak de Westblaak over en werd aangereden door een personenauto. De bestuurder reed door en liet het slachtoffer op straat liggen.

Getuigen belden de hulpdiensten. Later die nacht vond de politie een beschadigde auto in het centrum van Rotterdam. De politie nam deze auto in beslag en doet onderzoek naar het ongeval.

Het ongeval vond even voor vier uur plaats op de Westblaak in de richting van het Eendrachtsplein. Getuigen belden de hulpdiensten. Het slachtoffer werd op de rijbaan gereanimeerd, maar kon met ademhaling naar het EMC worden vervoerd. Inmiddels is hij weer aanspreekbaar.

Onderzoek

Op basis van informatie van getuigen werd bij een onderzoek in de omgeving een beschadigde auto aangetroffen op de 2e Goudsewagenhof. Deze auto is in beslag genomen en worden door medewerkers van de Forensische Opsporing onderzocht.

De Opsporing van Team Verkeer in Rotterdam doet verder onderzoek naar dit ongeval. Vooralsnog zijn er geen aanhoudingen verricht.