Menno van Gorp wint WK Breakdance

Zaterdagavond heeft de Nederlander Menno van Gorp de finale van het WK Breakdance gewonnen. Hij is hiermee de beste b-boy ter wereld en voor de tweede keer wereldkampioen. In een uitverkochte Gashouder wist de 28-jarige breakdancer – voor het oog van duizenden Hip Hop fans van over de hele wereld – in totaal vijftien andere deelnemers uit 9 verschillende landen te verslaan. Door de jury werd hij bekroond om zijn “unieke moves en energieke show”. Voor het eerst in de geschiedenis vond deze internationale competitie - Red Bull BC One World Final – in Nederland plaats.