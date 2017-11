Zoekactie naar vermiste kok Edwin Takens levert niks op

Politie en tientallen burgers waren zondag opnieuw een zoekactie gestart na de vermiste kok Edwin Takens uit Soest. Takens wordt sinds dinsdag vermist. De zoekactie was een initiatief van de stichting Coördinatie Platform (SCP).

De zoektocht vvond plaats in de buurt van het vliegveld in Hilversum. Een dag daarvoor was een tip binnengekomen dat de man daar die dag nog in die buurt zou zijn geweest.

De 50-jarige Takens is sinds dinsdag zoek. De auto van Takens is teruggevonden in een bos bij Baarn. Een grote zoektocht door de politie leverde eerder niets op. Een rechercheteam houdt zich bezig met de vermissing.