Vrouw ernstig gewond bij ongeval A50 bij Ravenstein

Ravenstein - Op de A50 bij Ravenstein heeft zondagochtend een eenzijdig ongeval plaatsgevonden, waarbij een 34-jarige vrouw uit Arnhem ernstig gewond raakte.

De Arnhemse zat alleen in haar auto en reed richting Oss. Na een inhaalmanoeuvre wilde ze weer op de rechterbaan gaan rijden, maar verloor de macht over het stuur, vermoedelijk door aquaplanning op de weg. De auto is achter de rechter vangrail terecht gekomen en tegen een pilaar van het viaduct tot stilstand gekomen. De vrouw kon zichzelf uit de auto bevrijden waarna zij naar het ziekenhuis in Nijmegen is gebracht. Zij is ernstig gewond, maar buiten levensgevaar.