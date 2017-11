Drie KLM-toestellen getroffen door blikseminslag

Het vliegtuig met vluchtnummer KL1175 was op weg naar het Noorse Trondheim. Omdat de bliksem in het toestel was geslagen, keerde het boven de Noordzee om en vloog terug naar Schiphol. Volgens een KLM-woordvoerder is de veiligheid van de passagiers en bemanning niet in het geding geweest.

Even leek het erop dat ook vlucht KL1365 naar Warschau moest terugkeren. Na een rondje boven de Veluwe te hebben gevlogen, mocht het toestel zijn weg vervolgen naar Polen.

Een Boeing 787 kon ondanks de blikseminslag ongehinderd doorvliegen naar Osaka in Japan.