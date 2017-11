Partners steeds vaker beiden hoogopgeleid

Nu er steeds meer hogeropgeleiden in Nederland zijn, groeit ook het percentage hogeropgeleide paren. Zo was 30 procent van de 25- tot 45-jarige samenwoners in 2016 een hoogopgeleid stel.

Tien jaar eerder was dat nog 19 procent. Hoewel het aandeel hoogopgeleide paren nog steeds hoger is in de steden, groeit het in de kleinere gemeenten sterker. Dat meldt het CBS op basis van nieuw onderzoek.

Het aandeel (al dan niet gehuwde) samenwonende paren van wie een van de partners ten minste een bachelordiploma heeft, is toegenomen. Tegelijk daalde het percentage paren met beiden een middelbare of lagere opleiding. Personen met een middelbare opleiding hebben havo, vwo of een mbo-opleiding van niveau 2 of hoger afgerond.