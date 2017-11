Aziatische bosmug in Zeewolde, NVWA houdt vindplaats geheim

Uit informatie op de site van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) blijkt dat de Aziatische bosmug onlangs is aangetroffen in de gemeente Zeewolde.

Nadere informatie over vindplaats en aantallen wordt door de NVWA achtergehouden, wat volgens stichting platform Stop invasieve exoten uit oogpunt van bescherming van de volksgezondheid en openbaarheid van milieu-informatie onacceptabel is. Het aantal locaties waar dit jaar in Nederland gezondheidsbedreigende exotische muggen zijn aangetroffen stijgt met deze vondst naar twaalf.

De Aziatische bosmug zou mogelijk - in ieder geval onder laboratoriumomstandigheden - verschillende virusziekten zoals zika, knokkelkoorts, chikungunya, riftdalkoorts, en verschillende vormen van encefalitis (hersenontsteking) kunnen verspreiden. Bovendien is de mug zeer hinderlijk omdat hij overdag steekt. Met deze vondst zijn er nu twaalf locaties waar dit jaar gevaarlijke exotische muggen zijn gevonden.

Rotterdam en Lelystad

De Aziatische bosmug is eerder dit jaar aangetroffen in Rotterdam, en op diverse plekken in Lelystad. Recent werd bekend dat in Lelystad de afgelopen twee jaar ruim 13.000 Aziatische bosmuggen zijn gevonden. Er zijn daar verschillende populaties die de NVWA nog niet heeft weten uit te roeien.

De tijgermug, die meer dan 20 virusziekten en parasieten kan verspreiden, is gevonden bij de bloemenveiling in Honselersdijk, bij een bandenbedrijf in Lelystad, in Montfoort, in Weert , in Assen en in Haarlemmermeer. In een woonwijk in Aalten werden er deze zomer ruim 100 gevangen. De gelekoortsmug (ook wel denguemug genoemd) is dit jaar aangetroffen in zowel Haarlemmermeer als Moerdijk.

De informatie die de NVWA over muggenvangsten verstrekt wordt steeds kariger. Tot voor kort gaf de NVWA aan of de vindplaats een bandenbedrijf was of een andere gespecificeerde locatie, nu wordt op de site alleen de gemeente nog genoemd. Ook het gevonden aantal muggen wordt niet meer vermeld.

Wilfred Reinhold, voorzitter van stichting platform Stop invasieve exoten: “Dat geeft veel onduidelijkheid en onrust. Bovendien miskent de NVWA daarmee de belangrijke rol die burgers kunnen hebben bij het opsporen van exotische muggen. Als zij weten waar de mug precies gevonden is, kunnen ze extra alert zijn op vreemde muggen in die omgeving.”

”Voor zover bij het platform bekend, zijn er in Zeewolde geen bandenbedrijven of kwekers van Lucky bamboo waar de NVWA periodieke controles uitvoert. Er is echter wel minstens één bedrijf dat gebruikte banden in de open lucht opslaat, zonder overdekking. Dat de NVWA zo geheimzinnig doet over de vindplaats is niet in het belang van de bescherming van de volksgezondheid. Bovendien is het in strijd met het Verdrag van Aarhus, waarin is bepaald dat milieu-informatie openbaar moet worden gemaakt. Bij de uitbraak van Q-koorts heeft de overheid ook aanvankelijk alles geheim gehouden, en dat bleek achteraf gezien een hele foute beslissing. Hier zou de NVWA toch lessen van geleerd moeten hebben!,” aldus Reinhold.