Veel files tijdens maandagochtendspits

Een opvallende file is die op de A16 bij Rotterdam. Daar is vanochtend vroeg van uit Breda naar Rotterdam een ongeluk gebeurd bij Rotterdam-Centrum. Vanaf de Moedrijkbrug is het filerijden over bijna 30 kilometer. De vertraging is enorm. Vanwege een ongeluk, bergingswerk en politieonderzoek is de hoofdrijbaan sinds 06.30 uur dicht. Rijkswaterstaat verwacht dat de weg pas tegen 10.00 uur weer vrij is.