Zwanen in Mijdrecht doodgeschoten

In Mijdrecht hebben onbekende(n) twee zwanen doodgeschoten. Een derde is gewond geraakt.

De dierenambulance kreeg zondagochtend een melding dat ter hoogte van de Tienboerenweg twee doden zwanen in het water zouden liggen. Eenmaal aangekomen bleken de dieren te zijn doodgeschoten. Ook een derde zwaan bleek gewond, al had deze zwaan slechts een schampschot en hoefde niet mee. De dierenambulance laat weten de gewonde zwaan in de gaten te houden. Wie er verantwoordelijk is voor het doodschieten van de zwanen is onbekend. De dierenambulance doet op Facebook een oproep op de hoop de schutter te kunnen achterhalen.