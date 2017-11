Zoekactie in Baarnse Bos naar vermiste Soester

Vandaag zoekt de politie met honden bij de vijver ‘grote kom’ in het Baarnse Bos naar de vermiste Edwin Takens. Dit naar aanleiding van een zoekactie gisteren met honden van particulier dregteam SOAD.

Zaterdag 5 november is er door vrijwilligers met begeleiding van de politie gezocht in het heidegebied van Hilversum. Ook is er gezocht bij een aangetroffen tent bij het Bosbad van Baarn langs de Hilversumsestraatweg. Er zijn hierbij geen aanwijzingen gevonden die leiden naar Edwin.

Honden van het particuliere dregteam SOAD sloegen gisteren aan bij de vijver ‘grote kom’ in het Baarnse Bos. Aan de andere kant van de weg die hierlangs loopt, is eerder de auto van Edwin aangetroffen. De politie gaat vandaag met honden van de Landelijke Eenheid hier verder zoeken.