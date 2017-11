Joyrider die legertruck stal moet naar psychiatrisch ziekenhuis

De rechtbank in Den Bosch heeft maandag aan een 21-jarige man uit Veldhoven de maatregel van plaatsing voor een jaar in een psychiatrisch ziekenhuis opgelegd. Dit heeft de rechtbank maandag bekendgemaakt.

'De man, die een ziekelijke stoornis heeft en volledig ontoerekeningsvatbaar is verklaard, moet een jaar naar een psychiatrisch ziekenhuis vanwege onder meer diefstal van een militair voertuig en een volle rugzak van een kazerne in Oirschot', aldus de rechtbank.

Militaire rugzak gestolen

De verdachte haalde in juni van dit jaar een militaire rugzak met inhoud weg. Met de defensiepas die hij in de tas vond, ging hij het kazerneterrein in Oirschot op. In de rugzak zat ook een autosleutel waarmee de verdachte een militaire vrachtauto van het terrein wist weg te halen. Hij reed met die vrachtauto door één van de afgesloten toegangspoorten van de kazerne. Daarna reed hij richting Veldhoven.

Tegen auto gereden

Daar legitimeerde hij zich in een winkel met een het identiteitsbewijs van de eigenaar van de tas en probeerde hij met de pinpas van de militair een telefoonabonnement af te sluiten. Vervolgens is de verdachte met de vrachtauto in de richting van onder meer Woensel gereden. Daar is hij, in de nabijheid van spelende kinderen, tegen een geparkeerde auto aangereden die daardoor schade opliep.

Grote onrust

Het handelen van de verdachte had niet alleen materiële schade tot gevolg, maar leidde ook tot grote onrust over de algemene veiligheid en riep in de plaatselijke gemeenschap gevoelens van angst en onveiligheid op. Bovendien had de verdachte geen rijbewijs om een vrachtauto te besturen en veroorzaakte daarmee ook nog eens gevaar voor zichzelf en andere weggebruikers. Ook het onbevoegd toetreden tot het kazerneterrein was niet zonder risico, vooral voor hemzelf.

Ontoerekeningsvatbaar

De verdachte is onderzocht door een psycholoog en een psychiater. Deze deskundigen concluderen dat er bij de man sprake is van een psychotische stoornis. Hij heeft hierdoor de stellige overtuiging dat zijn gedrag nodig was om de veiligheid in Nederland ter discussie te stellen. De rechtbank beschouwt de verdachte op advies van de deskundigen als volledig ontoerekeningsvatbaar. Dit betekent dat hij niet strafbaar is. De rechtbank ontslaat de man dan ook van alle rechtsvervolging.

Maatregel

Wel legt de rechtbank de maatregel van plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis op. De rechtbank acht het noodzakelijk dat de man wordt behandeld. Met de opname wil de rechtbank – in lijn met het advies van de deskundigen - voorkomen dat de man in herhaling valt.