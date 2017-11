Gezochte Oosterhouter (30) draait motor in de soep bij achtervolging

Om dat de motor van zijn auto er mee ophield wist de politie afgelopen zondag in Tilburg een 30-jarige Oosterhouter omstreeks 14.40 uur na een wilde achtervolging op de professor Gimbrerelaan aan te houden in verband een Europees aanhoudingsbevel.

België

'De Belgische autoriteiten hebben zijn ‘overlevering’ gevraagd in verband met de verdenking van betrokkenheid bij meerdere inbraken aldaar', zo laat de politie maandagmiddag weten..

Gesignaleerd

Een politieman reed zondagmiddag in burger in Tilburg in een auto over de Piusstraat. Hij zag op de kruising met de Paleisring een zwarte Volkswagen rijden waarvan hij aan het kenteken zag dat deze in gebruik is bij een gezochte 30-jarige Oosterhouter. De agent zag dat de auto via de Laarstraat de Ringbaan Zuid opreed. Hij waarschuwde zijn collega’s.

Stopteken

Dienders gaven de automobilist op de Baroniebaan ter hoogte van de Gilzerbaan een stopteken dat werd genegeerd.. Er ontstond een achtervolging waarbij de vluchter zeer gevaarlijke capriolen uithaalde. Zo reed hij op de Baroniebaan met hoge snelheid tegen het verkeer in waardoor meerdere weggebruikers moesten stoppen en / of uitwijken.

Oliespoor

Daarna reed hij over een onverharde berm en een grasveld, rakelings langs een trottoir waar mensen liepen. Op de Professor Gimbrerelaan, een 30KM zone, reed hij zonder snelheid te verminderen over zeker vijf drempels. Er ontstond een oliespoor. Uiteindelijk kwam de auto na een rondje ter hoogte van de Mangrovelaan tot stilstand en kon de verdachte worden aangehouden. Zijn rijbewijs is ingevorderd.