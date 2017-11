Recherche zoekt steekvoorwerp en telefoon na dodelijk misdrijf Deventer

Naar aanleiding van een dodelijk misdrijf op donderdag 5 oktober jl. startte de politie Oost-Nederland een grootschalig rechercheonderzoek in de Zaanstraat in Deventer. 'In die straat bleek een man door een misdrijf om het leven te zijn gebracht. De recherche is op zoek naar het steekwapen en de telefoon van het slachtoffer en vraagt hierbij de hulp van de burgers', zo laat de politie maandag weten.

Twee aanhoudingen

In de Zaanstraat werd een 26-jarige man met een steekvoorwerp om het leven gebracht. Kort na dit incident konden twee mannen als verdachte worden aangehouden. De recherche onderzoekt hun rol en betrokkenheid bij de dood van het slachtoffer. De verdachten zitten in belang van het onderzoek nog in hechtenis.

Steekvoorwerp en telefoon

De recherche is op zoek naar het gebruikte steekvoorwerp en vraagt aan de burgers of zij in de Zaanstraat of in de omgeving een steekvoorwerp hebben gezien of gevonden. Ook de mobiele telefoon van het slachtoffer, een IPhone 7, is tot op heden nog niet aangetroffen. De recherche komt graag met getuigen in gesprek die weten waar deze telefoon nu is.

Aanleiding geweldsmisdrijf

Tevens onderzoekt de recherche of een eerder voorval die week aan de Zaanstraat een relatie heeft dan wel een aanleiding vormt voor het noodlottige incident van 5 oktober. Bij alle onderzoeken is hulp van burgers van groot belang. Hebt u informatie belt u dan met de politie op telefoonnummer 0900-8844. Belt u liever anoniem? Belt u dan met M op 0800-7000.