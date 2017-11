Ontploffingen en asbest vrijgekomen bij grote schuurbrand Opheusden

Rond 15.00 uur is in het Gelderse Opheusden in een grote schuur brand uitgebroken waarbij zich ook explosies voordoen. Dit heeft de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid maandagmiddag laten weten.

Asbest

Bij de brand in de schuur van 20 bij 100 meter is ook asbest vrijgekomen, zo waarschuwt de Veiligheidsregio. De brandweer is met groot materieel en meerdere blusvoertuigen aanwezig om de brand te bedwingen.

Update 16.00 uur:

In de schuur bevinden zich geen dieren. De brandweer laat de schuur gecontroleerd uitbranden. Inmiddels is de rookpluim ook al flink afgenomen. Alle verkeer op en rond de Lakemondsestraat is gestremd vanwege de inzet van de hulpdiensten.

Update 16.45 uur:

De brandweer heeft het sein 'brandmeester' gegeven. Inmiddels is de brandweer ook begonnen met het nablussen. De omgevingsdienst heeft ook direct een asbestonderzoek opgestart.