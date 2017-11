Arrestatieteam houdt schutter (20) Korreweg aan in Groningen

Maandagmiddag is de door de politie gezochte 20-jarige schutter van het schietincident aan de Korreweg in een woning aan de Duindoornstraat in de stad Groningen aangehouden. 'Deze aanhouding werd verricht door het Arrestatieteam', zo laat de politie maandagmiddag weten.