Twee aanhoudingen in onderzoek naar criminele erfenis

In het kader van een langer lopend onderzoek naar de erfenis van een Amsterdamse man, die in juli 2017 in Breukelen is geliquideerd, zijn maandag vier doorzoekingen gehouden in Amsterdam en Amstelveen. Dit meldt het Openbaar Ministerie (OM) maandagmiddag

Twee aanhoudingen

'Bij de doorzoekingen zijn een 31-jarige man uit Amstelveen en een 28-jarige vrouw uit Amsterdam aangehouden', aldus het OM. Bij eerdere doorzoekingen in deze zaak werden twee auto’s, een motorscooter, diverse dure sieraden, schoenen, tassen en meer dan 250.000,- euro in contanten aangetroffen en in beslaggenomen.

Witwasonderzoek

Eind 2016 was er al een witwasonderzoek gestart naar deze man aangezien hij vrijwel geen middelen van bestaan had terwijl hij er wel een luxe levensstijl op nahield. Zo verbleef hij onder meer regelmatig in Spanje, bezocht feesten met VIP-tafels, reed hij in dure voertuigen en had hij de beschikking over grote contante geldbedragen en dure horloges. Sinds zijn overlijden heeft dat witwasonderzoek betrekking op zijn nabestaanden omdat vermoed wordt dat de man aan hen crimineel verdiend vermogen heeft nagelaten.

Criminele erfenis

Het strafrechtelijk onderzoek naar de liquidatie loopt bij OM Midden-Nederland. Het onderzoek naar de criminele erfenis wordt - onder gezamenlijke leiding van het OM Amsterdam en het Functioneel Parket - uitgevoerd door de FIOD en de Amsterdamse politie.