Tweede vluchtauto liquidatie Ergin Başakçi in Diemen uitgebrand teruggevonden

De tweede vluchtauto die gebruikt is bij de liquidatie op Ergin Basacki, die maandag 28 augustus werd dood geschoten op de Prins Hendrinkkade in Rotterdam, is terug gevonden. 'Het blijkt een auto die 3 september in brand werd gestoken in Diemen. De auto, een KIA Rio, blijkt een Amsterdamse huurauto te zijn', zo meldt de politie maandag.

Huurder achterhaald

'Eerder besteedde AT5 al aandacht aan de auto die op 4 september op de Griend in Diemen in vlammen op ging. Het bleek een huurauto. Via het verhuurbedrijf is de identiteit van de huurder wel achterhaald, maar onduidelijk is of de huurder ook de gebruiker was van de auto die fatale nacht in augustus', aldus de politie.

Track & trace systeem

De auto was uitgerust met een track & trace systeem. In Opsporing Verzocht toont de politie dinsdag 7 november de route die de auto’s hebben gereden en de stops die zijn gemaakt. Hopelijk zijn er getuigen die op deze stops de verdachten hebben gezien. Opsporing Verzocht is te zien op NPO1 om 20.30 uur en wordt herhaald op woensdag 8 november op NPO2 om 11.20 uur.