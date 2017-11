Zware aanrijding, auto met kinderen er in kantelt

In Eindhoven zijn maandagmiddag twee auto's met elkaar in botsing gekomen op de kruising van de Generaal Bothastraat met de Jan van Riebeeklaan. Eén van de twee auto's, waarin zich naast de bestuurder ook twee kinderen bevonden, kantelde door de aanrijding.

De hulpdiensten waren snel ter plaatse en de slachtoffers zijn allemaal uit de voertuigen gehaald. Over de precieze aard van hun verwondingen is nog niets bekend. Ook is niet duidelijk of er slachtoffers naar het ziekenhuis zijn gebracht.

De politie heeft een technisch onderzoek ingesteld naar de precieze oorzaak van de aanrijding.