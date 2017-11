Dode en zwaargewonde na explosie en brand in het Friese Sint Nicolaasga

Bij een explosie in een loods aan het Westend en de daarop volgende brand is maandag aan het einde van de middag een dode en een zwaar gewonde gevallen.

Een 30-jarige inwoner van Sint Nicolaasga was samen met zijn 35-jarige broer uit Joure aan het werk in een loods. Ze waren bezig met werkzaamheden aan een auto. Door nog onbekende oorzaak ontstond een explosie, met een grote brand als gevolg. De 35-jarige man wist op eigen kracht het pand te verlaten. Hij had ernstige brandwonden opgelopen en werd door een voorbijganger opgevangen. Vervolgens werd het slachtoffer per ambulance overgebracht naar een ziekenhuis.

De 30-jarige man bleef in het pand achter en werd dus vermist. De brandweer kwam met veel eenheden ter plaatse. Pas nadat het vuur was geblust, kon worden begonnen met zoeken naar de vermiste man. Hij werd al snel gevonden en bleek te zijn overleden. Door de politie wordt een nader onderzoek ingesteld naar exacte toedracht.