Persoon vermist bij grote brand in het Friese Sint Nicolaasga

Bij een grote brand in het Friese Sint Nicolaasga wordt een persoon vermist. Een ander persoon is zwaargewond naar een ziekenhuis overgebracht.

De brand in het boerenbedrijf aan de Westend brak in de namiddag uit in een oude stal. Op dat moment waren er twee personen aanwezig.

Hoewel de brand omstreeks 18.00 uur onder controle was, zoekt de brandweer nog naar het vermiste slachtoffer. Vermoed wordt dat de persoon nog in de loods onder het puin ligt. Er is een kraan ingezet om het puin te ruimen.