Auto stort met twee inzittenden van viaduct bij A7 Winschoten

Door nog onbekende oorzaak raakte het voertuig met een man en vrouw van de weg, schoot door de vangrail en crashte zo'n 8 meter lager op de A7. Beide inzittenden kwamen wonder boven wonder met de schrik vrij. Op het moment van het ongeval was er gelukkig even geen verkeer.

Volgens omstanders konden de inzittenden op eigen kracht uit het zwaar beschadigde voertuig komen. Ze hoefden niet naar het ziekenhuis. De oorzaak van het ongeval wordt onderzocht.