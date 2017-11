CBS: Veel jonge gezinnen verlaten de grote stad

Gezinnen verhuizen vaak als de kinderen nog niet naar school gaan, vooral als ze in een van de vier grote steden wonen. Van de stellen die in 2012 een eerste kind kregen buiten de vier grote steden, verhuisde 14 procent binnen vier jaar naar een andere gemeente.

Het vertrek uit de grote steden was twee tot drie keer zo hoog. Dat meldt het CBS op basis van nieuw onderzoek.

Van de jonge gezinnen in Amsterdam was 40 procent binnen vier jaar na de geboorte van het eerste kind verhuisd naar een andere gemeente, vaak in de buurt van de stad. Uit Utrecht vertrok 34 procent van de jonge gezinnen, uit Rotterdam 28 procent en uit Den Haag 27 procent.

Bij het hogere vertrekpercentage uit Amsterdam speelt mee dat stellen in deze stad vaker dan in de drie andere steden in een huurwoning wonen als het eerste kind wordt geboren. Huishoudens met een huurwoning zijn over het algemeen mobieler dan huishoudens met een koopwoning. Toch verhuizen Amsterdamse jonge gezinnen met een koopwoning ook vaker naar een andere gemeente dan jonge gezinnen met een koopwoning uit Rotterdam, Den Haag en Utrecht.