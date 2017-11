Meer woningbranden door opladen telefoons

De top vijf van brandoorzaken zijn koken, sto-ken, elektrische apparaten, elektra en roken. Brandweeronderzoek maakt duidelijk dat de helft van de fatale woningbranden begint in de woonkamer, gevolgd door de slaapkamer (19 procent) en keuken (16 procent).

Voorkom brand: laad je apparatuur verstandig op

Een belangrijk advies om brand in je woning te voorkomen is om brandbare materialen uit de buurt van de kookbron te houden en passende deksels bij de hand te houden om in geval van vlam in de pan de brand snel te kunnen doven. Ook is het raadzaam om stekkerdozen niet zomaar onderling met elkaar te verbinden. In dit digitale tijdperk van smartphones en tablets adviseren brandweer en verze-keraars daarnaast om geen batterijen of lithium-accu’s op te laden als je niet thuis bent of ligt te sla-pen. Ook belangrijk: voorkom ‘overladen’. Als de telefoon, tablet of apparatuur is opgeladen, is het verstandig meteen de stekker uit het stopcontact te halen.