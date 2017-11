Politie onderzoekt munitie na ontploffen patroon

De politie is een onderzoek gestart of munitie van het eigen dienstwapen onverwachts kan ontploffen.

Aanleiding is een incident waarbij een patroon, dat tijdens het ontladen op de grond viel, explodeerde tijdens een ME-oefening. Stukjes van de kogelhuls vlogen in het rond en kwam in de kleding terecht van een ME'er , zo meldt het AD. Niemand raakte gewond.

Bij de agenten uit Amsterdam zat de schrik er goed in. De munitie is meteen ingenomen voor onderzoek.

De Amsterdamse hoofdcommissaris Aalbersberg schrijft in een interne e-mail, die in handen is van de krant, dat er een uitgebreid onderzoek moet komen. "Uit eigen ervaring en die van veel collega's weet ik dat het bijzonder ongebruikelijk is dat munitie tot ontploffing komt", schrijft Aalbersberg.

Politievakbond ANPV zegt dat het niet de eerste keer is dat een patroon spontaan ontploft. Voorzitter Priem wil daarom weten of alle munitie gecertificeerd is en dat de zaak goed wordt onderzocht.