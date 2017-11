Nieuwe buschauffeurs Zwolle krijgen geen vast contract

Op woensdagavond 8 november gaat de SP vanaf 19:30 uur rondom station Zwolle met buschauffeurs in gesprek over problemen in het openbaar vervoer.

Actiecoördinator Robert Bos: “Dit is de derde keer dat we met buschauffeurs in gesprek gaan. Van de vorige keren hebben we geleerd dat nieuwe buschauffeurs op basis van nuluren- en uitzendcontracten werken en geen vast contract krijgen, omdat vervoerders niet weten of ze over een paar jaar nog wel in de regio Zwolle rijden. Dat komt door de manier waarop de provincie de aanbesteding van het OV regelt. Als de manier van aanbesteden ertoe leidt dat bedrijven hun mensen geen normaal contract durven aan te bieden, gaat er iets heel erg verkeerd.”

De respons van chauffeurs is volgens de SP groot. Bos: “Aan eerdere online onderzoeken namen al flink wat chauffeurs deel, tot Deventer en Apeldoorn aan toe. Hieruit blijkt wel dat dit echt leeft onder chauffeurs. Dat merken we ook aan onze gesprekken op straat en in de bus.”

Naar aanleiding van de gesprekken met chauffeurs en de uitkomsten van het online onderzoek, dat chauffeurs kunnen vinden op de site van de Zwolse SP, zal de partij een rapport schrijven met verbeterpunten. Bos: “Wij willen dat de manier van aanbesteden op een zodanige manier verandert dat we van vervoersbedrijven kunnen verlangen dat ze mensen een normaal contract met eerlijke arbeidsvoorwaarden geven. Daar gaat niet de gemeente Zwolle over, maar de provincie Overijssel, en daar gaan we ons rapport aanbieden. We hopen dat veel buschauffeurs met ons mee willen gaan om de provincie duidelijk te maken dat dit probleem om een oplossing vraagt.”