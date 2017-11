Slapende autodieven langs de A58 in de boeien geslagen

De surveillerende agenten reden rond 05.30 uur over de parkeerplaats ‘Raakeind’ langs de A58. Zij zagen hier een auto geparkeerd staan die eerder deze week in Waalwijk ontvreemd was. In het voertuig lagen twee mannen te slapen. Nadat het tweetal door de politie werd gewekt, werden zij aangehouden.

De auto is in beslag genomen en gaat zo snel mogelijk terug naar de rechtmatige eigenaar. De verdachten zitten vast voor verhoor.