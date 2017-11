Consumenten onderschatten risico’s pijnstillers

Consumenten overschatten de eigen kennis en onderschatten de risico’s bij het gebruik van pijnstillers. Dat is de belangrijkste conclusie uit onderzoek van het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) naar de kennis en het gebruik van pijnstillers onder ruim 600 respondenten. In het onderzoek lag de focus op de meest gebruikte pijnstillers paracetamol en ibuprofen.

Risico tot overdosering

Verreweg de meeste respondenten gebruiken paracetamol (83 procent), bijna één vijfde zelfs dagelijks. Bijna 80 procent denkt over voldoende kennis te beschikken om veilig paracetamol te gebruiken. Deze groep vraagt dan ook geen advies over gebruik en risico’s en leest amper de bijsluiter. Meer dan de helft geeft aan het gebruik van paracetamol veilig te vinden. Toch blijkt bij doorvragen dat 50 procent van de consumenten meer paracetamol denkt te kunnen slikken dan veilig voor hen is. In de praktijk lopen zij dus risico op overdosering.

Verder gebruikt 40 procent van de respondenten wel eens ibuprofen, 8 procent zelfs dagelijks, zonder recept of advies van de huisarts. Dit percentage lijkt laag, maar deze mensen lopen bij overdosering risico op een maagzweer, maagbloeding of nierschade.

Kennis over pijnstillers

Meer dan de helft van de consumenten meldt het gebruik van pijnstillers niet aan de huisarts. Het overgrote deel (80 procent) van de respondenten geeft aan dat de huisarts hier ook niet naar vraagt.

In vergelijking met eerder onderzoek van het IVM uit 2013 blijkt dat de respondenten wel iets vaker het gebruik van een pijnstiller zonder recept aan de huisarts melden. Ook is de kennis over pijnstillers iets toegenomen. Dit hangt mogelijk samen met de verbeterde voorlichting in de drogisterijen de laatste jaren.

Veilig gebruik pijnstillers: professioneel advies is nodig

Het IVM heeft het onderzoek uitgevoerd in opdracht van het Centraal Bureau Drogisterijbedrijven (CBD). De uitslag van het onderzoek zijn voor het IVM en het CBD een bevestiging dat consumenten professioneel advies nodig hebben bij de aankoop en het veilig gebruik van pijnstillers. Het IVM onderzoekt op dit moment hoe zij de drogisten hierbij kunnen ondersteunen. Dit deed het IVM al eerder door het opstellen van risicowaarschuwingen voor bepaalde zelfzorggeneesmiddelen.