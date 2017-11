Ouderen wonen niet toekomstbestendig

Driekwart van de ouderen vanaf 70 jaar heeft nog geen maatregelen in huis genomen om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. Zij gaan er pas over nadenken, wanneer ze door hun gezondheid worden gedwongen en komen dus pas in actie als het te laat is. Dit blijkt uit onderzoek* van stichting Zilver Wonen (ZW) onder meer dan 5000 ouderen met een gemiddelde leeftijd van ruim 72 jaar.

Voorzitter Coen Staal: “Op basis hiervan kunnen we over vijf tot acht jaar enorme problemen verwachten. Er is namelijk een groot tekort aan seniorenwoningen, ongeveer 60.000, en het merendeel van de senioren woont in een niet-aangepaste woning.”

Waar stichting ZW zich zorgen over maakt, is het aantal ouderen dat nog niets heeft ondernomen om langer zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. “Het gaat hier om maar liefst 76% van de ouderen uit het onderzoek. De meesten, namelijk 63%, hebben zelfs nog geen informatie ingewonnen. Ruim 85% van deze groep vindt het te vroeg om hierover na te denken, 12% van de ouderen weet niet hoe dit aan te pakken en welke keuzes te maken. Hier is duidelijk nog veel werk te verzetten.”

Om lang comfortabel en zelfstandig thuis te blijven wonen, is het belangrijk dat ouderen nú al nadenken over verbeteringen en aanpassingen in en om het huis. “Of over verbouwen of verhuizen,” zegt Staal. “Als stichting willen wij het bewustzijn van ouderen stimuleren door onderzoek te doen naar hun huidige en toekomstige woonsituatie en -wensen.”

Geen toekomstbestendige woning

Uit het onderzoek blijkt verder dat 64% van de alleenstaanden niet in een toekomstbestendige woning woont. Voor samenwonenden is dat 55%. “Deze laatste groep heeft het dus beter voor elkaar, terwijl alleenstaande ouderen toch al kwetsbaarder zijn. 31% van de ouderen wil graag verhuizen naar een gelijkvloerse of aangepaste woning die geschikt is voor de toekomst. Het liefst met winkels en openbaar vervoer op loopafstand.”

Top 3

Van de ondervraagde ouderen heeft slechts 24% daadwerkelijk iets gedaan om langer zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. Van deze aanpassingen is een duidelijke top 3 te maken. De meeste ouderen beginnen met maatregelen om het toilet beter toegankelijk te maken. Op de tweede plaats staan aanpassingen in de badkamer, zoals steunbeugels en het minder glad maken van de vloer. Ook vervangen steeds meer ouderen het bad door een inloopdouche of een variant met deur. Iets meer ingrijpend is het verplaatsen van de badkamer naar de begane grond. De derde belangrijke aanpassing is het verlagen of zelfs verwijderen van drempels en dorpels in het huis.

Domotica

Eenvoudige aanpassingen met domotica, ofwel huisautomatisering, worden door ouderen nog maar weinig toegepast, slechts door 7,5%. Andere maatregelen buitenshuis worden sporadisch toegepast. Niet meer dan 8% van de ouderen heeft hulp van buitenaf geregeld. Daarbij is huishoudelijke hulp veruit favoriet, gevolgd door een tuinman.

Digitaal platform

Naast onderzoek om ouderen te laten nadenken over aanpassingen aan het huis, beheert stichting Zilver Wonen (ZW) ook het digitale plat­form www.zilverwonen.nl De stichting is in april 2015 opgericht om ouderen bewust te maken van hun (woon)situatie en van de noodzaak om vooruit te kijken.

Partners in stichting ZW zijn o.a. ANBO (o.a.onderzoek en individuele adviezen over langer thuis wonen, SVn (o.a. Blijverslening), Uneto-VNI (o.a. adviezen over huisautomatisering via de Comfort Installateurs) en Evident P.R. (management van de stichting en communicatie).